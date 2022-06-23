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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Что произошло за день: четверг, 23 июня

Умер Юрий Шатунов, Лондон ввел новые санкции, Россия расплатилась по евробондам в рублях

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Великобритания объявила о введении новых санкций против РФ. Вводится запрет на экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, запрещается экспорт авиатоплива.

- Умер певец Юрий Шатунов. Звезде группы "Ласковый май" было 48 лет. По данным источника, Шатунов умер от инфаркта.

- Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года. Предполагается, что это должно "защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии".

- Минфин расплатился по евробондам "Россия-2027" и "Россия-2047" в рублях. Как объяснил Антон Силуанов, РФ не могла использовать резервные валюты для выплат по суверенным евробондам из-за введенных против нее ограничений.

- Шойгу заявил о необходимости срочного укрепления российско-белорусской системы ПВО. По словам министра обороны, обстоятельства диктуют необходимость принятия этих мер.

- ЦБ РФ анонсировал фактическую отмену репатриации валютной выручки. В соответствии с готовящимся указом, требование по репатриации будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже.

- Nike решил уйти с российского рынка. Производитель спортивной экипировки информировал, что закрытые магазины не откроются, сайт будет недоступен.

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