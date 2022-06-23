Шойгу заявил о необходимости срочного укрепления российско-белорусской системы ПВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Региональная группировка войск и система ПВО Союзного государства России и Белоруссии нуждается в срочных мерах по повышению боеготовности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.

Министр добавил, что данный вопрос сегодня становится все более и более актуальным, и Россия готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".