Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Шойгу заявил о необходимости срочного укрепления российско-белорусской системы ПВО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Региональная группировка войск и система ПВО Союзного государства России и Белоруссии нуждается в срочных мерах по повышению боеготовности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО", - сказал Шойгу на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.

Министр добавил, что данный вопрос сегодня становится все более и более актуальным, и Россия готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".

Сергей Шойгу Минобороны РФ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На восстановление 11 Ту-204, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд руб.

На восстановление 11 Ту-204, Ил-96 и Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд руб.

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Ограничения Литвой транзита в Калининград пока касаются 30% грузов

Суд признал законным включение Венедиктова в реестр СМИ-иноагентов

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

Инфраструктура электронного правительства РФ подверглась мощным кибератакам

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

В Кремле связали мирное урегулирование на Украине с принятием всех требований РФ

Абрамченко заявила, что США убеждают другие страны не покупать продовольствие из РФ

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

Новогодние праздники в РФ в 2023 году продлятся девять дней

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2022

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Катастрофа, апокалипсис и другие оценки ситуации в лесопромышленной отрасли. Обобщение

Tikkurila объявила об уходе из России

Tikkurila объявила об уходе из России
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });