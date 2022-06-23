Чехия решила не выдавать визы россиянам и белорусам до конца марта 2023 года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Чехия не будет выдавать визы и временный вид на жительство россиянам и белорусам до конца марта 2023 года, соответствующее решение МИД поддержало правительство страны, сообщил новостной портал национального агентства печати и информации Чехии.

По их данным, этот шаг призван защитить внешнеполитические интересы и обеспечить безопасность Чехии. Цель данной меры - оказать давление на Россию и Белоруссию, которая поддерживает действия Москвы на Украине, для окончания военной операции.

Сообщается, что исключение составляют гуманитарные визы. Кроме того, решение не затронет россиян и белорусов, уже имеющих вид на жительство и желающих его продлить, а также членов семей иностранцев с видом на жительство в Чехии.

24 февраля сообщалось, что Чехия приостановила выдачу виз гражданам России, а также приняла решение об отзыве разрешения на работу консульств России в Карловых Варах и Брно и временном закрытии консульских учреждений в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.