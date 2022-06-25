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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:40

"Желтый" уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 9 июля

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о продлении еще на две недели действующего в регионе "желтого" уровня террористической опасности.

"Вчера завершился очередной этап "желтого" уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Приграничные с Украиной села Белгородской области с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

Украина Белгородская область Вячеслав Гладков
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