Три тысячи абонентов остаются без света в Крыму из-за непогоды

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Сильные ливни и шквальный ветер вызвали перебои с элекстроснабжением в Крыму, на утро понедельника обесточены порядка трех тысяч абонентов, сообщила пресс-служба Минтопэнерго республики.

"По состоянию на 10:00 по московскому времени 27 июня в сетях ГУП "Крымэнерго" остаются отключенными 9 линий 10 кВ, из них 3 частично, обесточено 2 700 абонентов", - говорится в пресс-релизе.

Ливни с грозами и порывистым ветром вызвали обрывы линий электропередачи 26-27 июня в Белогорском, Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах полуострова.

Аварийно-восстановительные бригады компании "Крымэнерго" перешли на круглосуточный режим работы. Последствия непогоды устраняют больше полусотни человек, задействованы 17 единиц техники: автовышки, автогидроподъемники, автомобили с высокой проходимостью и так далее.

"Энергетики планируют устранить последствия непогоды до 20:00 по московскому времени 27 июня", - отмечает профильное министерство.