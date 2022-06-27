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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Крымские спасатели эвакуировали более 200 человек из зон затопления

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Более 200 жителей Крыма, большая часть из которых дети, эвакуированы из-за подтоплений после сильных ливней, сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике в понедельник.

"Проведена эвакуация населения, попавшего в зоны подтоплений, в количестве 223 человек, из них 144 ребенка", - говорится в сообщении.

По последним данным, остаются подтопленными 92 придомовые территории, 35 частных домовладений, три многоквартирных дома, два социально значимых объекта - школа и детский интернат. Освобождены от воды 77 частных домов и 117 придомовых территорий.

Подтопления в результате сильных ливней начались в Крыму 26 июня. В Симферополе и Симферопольском районе введен режим ЧС. Разрушено несколько дамб, в крымской столице обвалился автодорожный мост. Продолжается сброс воды из крупнейшего водохранилища в реку Салгир, вышедшую местами из берегов.

27 июня начало подтапливать Белогорский район. Две реки вышли из берегов, пострадал частный сектор и детский интернат - его эвакуировали.

В Крыму действует штормовое предупреждение. По прогнозу Крымского гидрометцентра, ливни закончатся в середине дня 28 июня.

Крым
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