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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Российские следователи работают с 2 тыс. пленных украинских военных

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские следователи проводят оперативные и процессуальные действия с 2 тыс. украинских военных, попавших в плен. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Сейчас 2 тысячи таких бойцов. Работаем с ними подробно и обстоятельно, командиров отдельно, бойцов отдельно. И оперативно, и процессуально", - сказал Бастрыкин, выступая на Пленарном заседании Международного молодёжного юридического форума в Санкт-Петербурге.

По его словам, эти люди находятся в изоляторах временного содержания.

"Есть страшные вещи, о которых рассказать не могу, они их тоже совершают",- сказал глава СК.

Ранее во вторник глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что часть сдавшихся в плен украинских военных находится в России, с ними проводятся следственные действия.

"Часть сдавшихся в плен находятся в России, часть там (на Донбассе - ИФ). В России находятся те, в отношении которых подтверждается факт преступления против граждан РФ, и с ними проводятся следственные действия", - сказал Картаполов "Интерфаксу".

Он отметил, что "все лица, которые сдаются в плен, – все проверяются на причастность к возможным военным преступлениям, и, если они не виноваты, у них есть два пути: или получать гражданство РФ, или ждать очереди на обмен и возвращаться на Украину, где его снова ждут два пути: либо призовут, либо посадят в тюрьму".

При этом, по его словам, многие из сдавшихся в плен украинских военных высказывают желание получить гражданство РФ и не хотят возвращаться на Украину.

Александр Бастрыкин
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