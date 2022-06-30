Песков заявил об отсутствии прямых контактов между лидерами РФ и США с начала операции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прямых контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом с начала спецоперации на Украине не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу подтвердить журналистам отсутствие прямых контактов между лидерами двух стран с начала спецоперации на Украине представитель Кремля ответил: "Да, подтверждаю".

На уточняющий вопрос, планируются ли какие-то контакты по проблеме обеспечения стратегической стабильности между Россией и США, Песков ответил: "Нет, к сожалению, пока каких-то осязаемых планов нет".