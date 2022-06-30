Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

Песков заявил об отсутствии прямых контактов между лидерами РФ и США с начала операции

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Прямых контактов между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом с начала спецоперации на Украине не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу подтвердить журналистам отсутствие прямых контактов между лидерами двух стран с начала спецоперации на Украине представитель Кремля ответил: "Да, подтверждаю".

На уточняющий вопрос, планируются ли какие-то контакты по проблеме обеспечения стратегической стабильности между Россией и США, Песков ответил: "Нет, к сожалению, пока каких-то осязаемых планов нет".

Владимир Путин Джо Байден Дмитрий Песков США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Источник сообщил о следственных действиях с ректором РАНХиГС Мау

Источник сообщил о следственных действиях с ректором РАНХиГС Мау

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Медведев заявил о необходимости экономического ответа на запрет транзита в Калининград

Росприроднадзор зафиксировал новое загрязнение Волги у Астрахани

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч

Глава ГИБДД предложил "разогнать дороги" до 150 км/ч
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило, что более 6 тыс. украинских военных сдались или попали в плен

Военная операция на Украине

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

С июля пассажирские поезда начнут ходить из Крыма в Херсон и Мелитополь

Дума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за фейки с предоставлением "права на ошибку"

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Суд заменил участнице Pussy Riot Штейн ограничение свободы на реальный срок

Обрушение котировок "Газпрома" вызвало обвал на всем рынке акций

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин

Умер ректор "Театральной школы Райкина" Анатолий Полянкин
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });