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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Легковушку отбросило на пешеходов после ДТП в центре Перми

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль сбил двух пешеходов после столкновения с другой машиной в центре Перми, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в четверг.

Дорожная авария произошла около 11:00 (09:00 по московскому времени) недалеко от моста через Каму. По предварительным данным, Renault Logan проехал перекресток на красный свет и столкнулся с Mazda CX-5. Из-за удара Renault изменил траекторию движения и наехал на двух пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на зеленый сигнал светофора.

"В результате ДТП травмы получили три человека: пассажир автомобиля Renault - женщина 1972 года рождения - и пешеходы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Пермь МВД РФ
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