Экспортеры заявили о сохранении "скрытых" санкций против российского зерна

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Скрытые" санкции против российского зерна, которые приводят к трудностям с фрахтом и оплатой, сохраняются, заявил председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин на онлайн-конференции в четверг.

"Все те санкции, которые вводятся на поставки зерна из России - они скрытые. Все в один голос публично заверяют, что никаких проблем нет, но это не так. Они до сих пор не решены", - сказал он.

"Те проблемы, которые мы имеем, с заходом судов в российские порты под загрузку зерна, связаны как раз с требованием стран Евросоюза, которые запрещают своим судам заходить под погрузку. Проблема осталась. Второй момент - это денежные расчеты за продукцию. Безусловно, торговля зерном - это бизнес, и финансовая составляющая крайне важна, потому что она позволяет пополнять оборотные средства. Проблема с европейскими банками не снята. Даже американские банки ведут себя более адекватно - у нас проходят платежи, большое спасибо, что мы были услышаны", - сообщил Зернин.

При этом любые попытки ограничить поставки зерна из России в первую очередь повлияют на страны-импортеры, заявил он.

"Россия в честной конкурентной борьбе завоевала лидирующие позиции на мировом рынке зерна, и все, что сейчас происходит в последнее время - на самом деле, это началось задолго до февраля, я это подчеркивал неоднократно, в прошлом сезоне об этом говорили - это определенные методы недобросовестной конкурентной борьбы, которая, на самом деле, влияет не столько на российский агрокомплекс, сколько на наших клиентов-потребителей из нуждающихся стран", - сказал глава союза.