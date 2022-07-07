Краснов прокурорам Томской области: "Люди к вам стучатся, так откройте двери!"

Генеральный прокурор провел в регионе личный прием граждан и представителей бизнеса

Игорь Краснов Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов посетил с рабочим визитом Томск, где провел личный прием граждан, а также представителей бизнеса.

Несмотря на сильный дождь, встретивший московскую делегацию, свою поездку генпрокурор начал с посещения Мемориала боевой и трудовой славы томичей, где возложил венок в память о Победе в Великой Отечественной войне.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Прием населения длился почти четыре часа. Глава надзорного ведомства принял порядка 20 человек. Несколько жителей из наиболее отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Томской области обратились к Игорю Краснову по видеосвязи.

Проблемы, с которыми граждане и представители общественных движений и организаций пришли к Генпрокурору России, были разными: от личных трагедий в результате чьей-то халатности до бездействия чиновников и надзорных органов области. Некоторые не смогли сдержать слез...

По итогу разговора с каждым Краснов требовал от подчиненных доложить о результате решения вопроса ему лично.

"Телефон приемной прокурора области у вас есть. Если что-то не так, что-то неправильно, на ваш взгляд, набирайте", - также обращался генпрокурор к гражданам.

Управляющие компании – сфера криминализированная

Одной из обратившихся к генпрокурору была женщина, у которой накануне под окнами во дворе сожгли автомобиль. Женщина предполагает, что это результат конфликта с управляющей компанией, которую жильцы дома пытаются сменить. Она сообщила прокурору о ставших ей известными обстоятельствах оказания давления на жильцов дома со стороны администрации района Томска в целях прекращения волны протеста против управляющей компании. Женщина также предположила, что чиновники могут быть заинтересованы в сохранении данной УК.

"В деятельности управляющих компаний повсеместно допускаются массовые нарушения. Сфера эта очень сильно криминализирована, потому что там деньги. Неоднократно давалось мной поручение в наведении порядка в этой сфере и, как показывает ваше обращение, в Томской области его исполнению подошли ненадлежащим образом", - сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что вопрос смены управляющих компаний должен быть правом выбора жильцов и прокуроры должны следить за соблюдением этих прав.

Генпрокурор поручил проверить данный факт, дать ему оценку и при наличии оснований инициировать возбуждение уголовных дел.

"Я считаю, что нужно по всей стране провести проверки и посмотреть, где людям мешают выразить свое мнение по поводу смены управляющей компании", - резюмировал Краснов.

Обманутые дольщики

К Генпрокурору обратилась мать двух несовершеннолетних детей, являющаяся участником долевого строительства дома, который должен был быть построен до конца 2018 года. Однако до настоящего времени строительство так и не началось, но и деньги людям не возвращены.

Женщина рассказала, что вложила в строительство весь материнский капитал и личные накопления, а когда поняла, что квартиру можно не ждать, ей пришлось взять ипотеку, чтобы где-то жить с детьми. Всего по всем домам, которые обещал возвести и не возвел застройщик, обманутых дольщиков больше 200 человек, ущерб больше 300 млн рублей, рассказала она.

Весной 2019 года на застройщиков завели уголовное дело, они были арестованы, и с сентября 2020 года материалы находятся в Советском районном суде Томска. В 2021 году дом был включен в единый реестр проблемных объектов. При этом соглашение между администрацией Томской области и "Фондом развития территории" было подписано только накануне приезда генпрокурора.

"Что у нас гособвинитель делает в суде? Почему так долго идет суд, может, нужно помочь ему или сменить, если не справляется? Если подсудимая не является, почему не ставится вопрос об изменении меры пресечения из-за препятствования правосудию? Два года дело в суде, люди вложили в улучшение жилищных условий последние деньги, материнский капитал, а в результате обивают пороги в попытках добиться защиты своих прав – это издевательство над правосудием и людьми. Это недопустимая ситуация, я прошу разобраться во всем и мне доложить", - обратился Краснов к своим подчиненным.

Он отметил, что ждет результатов в максимально сжатые сроки.

Права детей

Тема восстановления прав детей поднималась в Томске с разных ракурсов. Так, мать семерых детей пожаловалась генпрокурору, что, являясь сиротой, восемь лет проживает в квартире площадью 20 кв. м в деревянном доме с печным отоплением, который еще в 2014 году признан аварийным и подлежащим расселению. При этом доход семьи составляет до 40 тыс. рублей в месяц.

Женщина рассказала, что стоит 1837-й в очереди на улучшение жилищных условий. При этом мер по предоставлению многодетной семье жилья из городского фонда не принято.

"Тому, что семеро детей ютятся в крошечном пространстве, не приспособленном для проживания, может быть только одно объяснение - вопиющее равнодушие местных чиновников. Президент РФ всегда говорит, что необходимо уделять особое внимание семьям с детьми. Нужно проверить ситуацию по обеспечению жильём многодетных семей во всех регионах страны", - резюмировал Краснов, пообещав помощь обратившейся женщине.

Генпрокурор поручил принять меры для обеспечения семьи соответствующим жилым помещением, а также оказать содействие в получении полагающихся социальных выплат.

"Также поручаю в целом по региону оценить полноту и своевременность выполнения региональной программы расселения граждан, качество жилья, предоставляемого гражданам взамен аварийного. В рамках проверки уделите пристальное внимание расселению жильцов из деревянных домов, относящихся, вероятно, к объектам культурного наследия. Оцените обоснованность придания такого статуса этим домам, например, в целях дальнейшего рассмотрения вопроса о реализации механизма реновации", - обратился Краснов к подчиненным.

Кроме того, глава надзорного ведомства дал поручение проверить по стране прекращенные уголовные дела, ранее возбужденные по фактам причинения несовершеннолетним тяжкого вреда здоровью в результате выполнения ненадлежащих работ или оказания некачественных услуг.

Такое решение генпрокурор принял после обращения жителя Томска, который рассказал, что в апреле прошлого года по факту причинения тяжкого вреда здоровью его малолетнего сына 2015 года рождения было возбуждено уголовное дело в результате травмирования штангой на участке в спортшколе.

По итогам расследования уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

"Очевидно, что уголовное дело прекращено незаконно. Когда здоровью людей причиняется вред, особенно здоровью детей, виновный должен нести ответственность", - сказал генпрокурор.

Краснов также поручил прокурору области принять исчерпывающие меры к отмене незаконного постановления о прекращении дела и обеспечить объективное расследование.

"Проверьте подобные дела по всей стране и срочно примите меры", - резюмировал он.

Прокуроры идут в школу

Жители села Корнилово Томской области обратились к генпрокурору с жалобой, что строительство школы, которое должно было завершиться еще в августе 2021 года, подрядчиком так и не окончено. Поэтому дети продолжают учиться в две смены в старой школе, вместимость которой максимально составляет 180 человек. При этом обучается в ней порядка 630 учащихся.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Строительство корниловской СОШ осуществлялось в рамках национального проекта "Образование", но закончилось возбужденным в мае этого года уголовным делом по факту принятия заказчиком фактически невыполненных работ.

"Почему она до сих пор не сдана? И сколько еще школ у вас таких еще есть? По всем незамедлительно принять меры надзорного реагирования, взять на контроль в центральном аппарате. Нужно узнать у администрации тут, почему они не ищут застройщика, почему не исполняется задача нацпроекта?" - обратился глава надзорного ведомства к областному прокурору Александру Семенову.

Краснов отметил, что вопрос со строительством школы и введением ее в эксплуатацию нужно устроить в максимально сжатые сроки. А самое главное, подчеркнул генпрокурор, в школе должно быть комфортно и безопасно, в том числе и детям-инвалидам.

"Прокурор области будет этим заниматься, я с него спрошу. Мой заместитель это проконтролирует. Важная задача сейчас – это ввести школу в эксплуатацию в кратчайший срок. Конечно, я убежден, что 1 сентября не получится, но хотя бы к следующему году надо. К следующему 1 сентября прокурор области поедет открывать школу", - сказал Краснов жителям Корнилово.

Помощь жителям Донбасса

За помощью к Генпрокурору России обратилась жительница Мариуполя, которая покинула город и в апреле прибыла на территории РФ. По словам женщины, ее 16-летний сын в 2021 году получил среднее базовое образование, о чем ему было выдано соответствующее свидетельство, подлинник которого хранился у администрации школы.

В результате военных действий и возникшего пожара здание школы было разрушено, а вся документация уничтожена. Сейчас же молодой человек хочет поступить в механико-технологический техникум, но не может, так как учебное заведение требует оригинал документа иностранного государства об образовании, а он имеет только его ксерокопию.

"Безусловно, ребёнку надо помочь, чтобы он поступил. Я прокурору области поручаю заняться этим вопросом. Уверен, тут нет проблемы", - сказал Краснов.

Он также поручил прокурору Томской области Александру Семенову лично провести приём граждан, вынужденно приехавших из ЛДНР, разъяснить им процедуру получения выплат, а также содействовать в решении их вопросов.

Краснов отметил, что поддержка людей, которые вынужденно покинули Донецкую и Луганскую народные республики и прибыли на территории РФ, - это одна из самых важных гуманитарных задач.

"Люди потеряли все, приехали к нам сюда, бюрократические проволочки нужно прекратить", - сказал он.

Краснов также поручил прокурору области провести открытый прием для приехавших граждан Донбасса, чтобы они могли обратиться к прокурорам с вопросами и получить помощь, а "не оставаться один на один с некоторыми чиновниками, которые не хотят заниматься их вопросами".

"Здравоохранение" проверят на соблюдение

По поручению генпрокурора начата проверка эффективности реализации национального проекта "Здравоохранение" и региональных целевых программ. Такое решение Игорь Краснов принял после обращения жительницы посёлка Клюквинка Томской области, которая пожаловалась на несоответствие санитарно-эпидемиологических норм в здании врачебной амбулатории "Верхнекетской районной больницы". По ее словам, деревянное, слабо отапливаемое здание с прогнившим полом было построено 40 лет назад, а со стен обваливается штукатурка. При этом тут обслуживается 1,2 тыс. человек.

"В современном мире пациенты не должны переживать по поводу падающей штукатурки, а врачи и медсестры должны оказывать им медпомощь на современном оборудовании и в достойных условиях. Надеюсь, что в кратчайшие сроки восстановим права граждан, которые обслуживаются в этой амбулатории", - сказал Краснов.

Генпрокурор поручил подчиненным максимально оперативно оценить эффективность реализации нацпроекта "Здравоохранение" и региональных целевых программ, особенно в части расходования бюджетных средств, а также дать оценку действию или бездействию соответствующих должностных лиц.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Кроме того, областной прокурор Александр Семёнов проверит и причины затянутого строительства онкоцентра в Томске, возводящегося в рамках нацпроекта.

В интересах инвалидов-онкобольных к генеральному прокурору обратилась председатель Томской областной региональной организации "Всероссийское общество инвалидов". По ее словам, среди общественности бытует мнение, что строительство не будет завершено.

Генпрокурор подчеркнул, что внимание областного прокурора не должно ослабевать к этой ситуации, поручив ему обеспечить надзорным сопровождением каждый этап строительства.

Генпрокурор взял кампус на контроль

Еще одним обращением к Генпрокурору стал вопрос задержки строительства университетского кампуса на территории Томской области. В июле прошлого года премьер Михаил Мишустин во время визита в Томск заявил о выделении денег на строительство кампуса, однако до настоящего времени никаких подвижек со стороны местных властей нет.

"Мы проконтролируем, как сейчас будут этим заниматься, можете заверить студентов. Будем вам его все вместе достраивать", - пообещал Краснов студентам.

Он также поинтересовался какие еще трудности испытывают учащиеся. Основной проблемой было названо плохое содержание студенческих общежитий, даже отремонтированных.

По итогам беседы Игорь Краснов ориентировал областного прокурора на тесное взаимодействие с представителями студенчества региона.

"Томск – это молодежный город. Они вам все расскажут. Нужно, чтобы помощники районных прокуроров встречались с представителями студенчества, открыто взаимодействовали", - сказал Краснов.

Генпрокурор пообщался с бизнес-сообществом

После приема граждан, Игорь Краснов совместно с объединением "Опора России" встретился с предпринимателями Томской области. Генпрокурор отметил, что регион входит в число крупнейших промышленных субъектов с высоким потенциалом развития. Здесь работают более семидесяти резидентов особой экономической зоны, созданы территории опережающего социально-экономического развития, другие кластеры. Малый и средний бизнес в значительной степени ориентированы на IT-отрасль, нано- и биотехнологии, особо востребованные в текущих условиях.

В то же время, отметил генпрокурор, несмотря на благоприятные факторы для развития предпринимательства, количество хозяйствующих субъектов в регионе не первый год сокращается, причем существенно. Только за 2 последних года более чем на 4 тысячи.

По словам Краснова, с одной стороны, тому есть ряд объективных причин, в том числе вызванных пандемийным периодом. С другой, негативное влияние оказывают недоработки и нарушения законодательства со стороны местных органов власти.

"Нередко они сводят на нет все усилия федерального центра по развитию и защите бизнеса. Но для реагирования на подобные ситуации у органов прокуратуры имеются все необходимые полномочия", - заверил глава надзорного ведомства.

Встреча с предпринимателями длилась порядка двух часов. Бизнесмены подняли проблемы отсутствия возможности получения публичных услуг в электронном виде, ненадлежащей реализации органами местного самоуправления полномочий в сфере земельных правоотношений, недостатков при организации работы транспорта и ряд других. Краснов поручил начальнику управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры России изучить состояние законности при организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах по внутренним водным путям Томской области, обратив особое внимание на обеспечение интересов предпринимателей, которые готовы вкладывать средства в развитие транспортной инфраструктуры. Резиденты особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Томск" и территории опережающего социально-экономического развития "Северск" сообщили о ненадлежащем содержании объектов инфраструктуры, в частности, о неработоспособном состоянии системы водоотведения, проблемах газоснабжения, отсутствии доступной для проезда к некоторым территориям дороги. "Уклонение органов власти от возведения и надлежащего содержания объектов инфраструктуры, в том числе инженерных сетей, дорог, производственных площадок на территориях с преференциальными режимами недопустимо", – заявил Игорь Краснов. Он подчеркнул, что от их функционирования напрямую зависит качественное экономическое и социальное развитие всего региона, решение важных задач импортозамещения, создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.

Краснов обязал прокурора области комплексно проверить работу местных властей по исполнению всех возложенных на них полномочий по обеспечению работы особой экономической зоны и территории опережающего развития, начиная с привлечения резидентов и заканчивая непосредственной реализацией инвестпроектов.

Фото: Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Также генпрокурор затронул тему незаконных проверок, потребовав меньше штрафовать бизнес за малозначительные нарушения.

"Я уже неоднократно говорил, что те проверки, которые согласованы в прошлом году как плановые, нужно корректировать и отменять. Почему этого не делает прокуратура, надо разобраться", - сказал он.

Краснов обратил внимание прокурора области, что в отношении бизнеса проходит слишком много проверок, в результате которых предпринимателей штрафуют за самые незначительные нарушения.

"Надо предупреждать, а не штрафовать за то, что должно быть пять огнетушителей, а там всего четыре. Нужно реагировать по-человечески и принять меры реагирования на проведение незаконных проверок", - сказал глава надзорного ведомства.

Он также призвал предпринимателей обращаться к прокурору области по всем фактам проведения незаконных плановых или внеплановых проверок.