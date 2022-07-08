Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 07 июля

Нефть вылилась в реку Обь при перекачке с баржи в нефтевоз

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Разлив нефти произошел на реке Обь в Томской области, сообщает Центр управления регионом в пятницу.

Согласно предварительной информации, утечка нефтепродуктов произошла с баржи на причале Колтогорск-Медведево. При перекачке нефти с баржи в нефтевоз в результате микропорыва рукава произошел разлив 100 литров нефти.

"Это не такое большое количество, чтобы говорить о серьезных экологических последствиях", - цитируются в сообщении слова начальника областного департамента защиты населения и территории Сергея Лукина.

По данным центра, специалисты компании, имеющие лицензию на устранение нефтяных разливов, сразу же установили заградительные боны и собрали разлитую нефть, применив сорбент.

Утверждается, что "последствия происшествия устранены, ущерб экологии и населению не нанесен".

Обь Томская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирус выявили у 3 464 человек

Мишустин поручил выделить 436 млрд руб. из ФНБ на строительство дорог М11 и М12

Мишустин поручил выделить 436 млрд руб. из ФНБ на строительство дорог М11 и М12

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Металлургические предприятия создадут отраслевую IT-компанию для разработки софта

Спасатель погиб во время поисковой операции на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе

Что произошло за день: четверг, 7 июля

Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск

Бывший гендиректор "Яндекс Лавки" Илья Красильщик объявлен в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });