Нефть вылилась в реку Обь при перекачке с баржи в нефтевоз

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Разлив нефти произошел на реке Обь в Томской области, сообщает Центр управления регионом в пятницу.

Согласно предварительной информации, утечка нефтепродуктов произошла с баржи на причале Колтогорск-Медведево. При перекачке нефти с баржи в нефтевоз в результате микропорыва рукава произошел разлив 100 литров нефти.

"Это не такое большое количество, чтобы говорить о серьезных экологических последствиях", - цитируются в сообщении слова начальника областного департамента защиты населения и территории Сергея Лукина.

По данным центра, специалисты компании, имеющие лицензию на устранение нефтяных разливов, сразу же установили заградительные боны и собрали разлитую нефть, применив сорбент.

Утверждается, что "последствия происшествия устранены, ущерб экологии и населению не нанесен".