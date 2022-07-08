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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Суд в Симферополе отправил под домашний арест военного комиссара Крыма

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Гарнизонный военный суд в Симферополе избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для военного комиссара Крыма, подозреваемого в превышении полномочий и взяточничестве, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Избрана мера пресечения - домашний арест на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, военный комиссар Крыма стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: ч.1 ст.285 и ч.3 ст.290 УК РФ (злоупотребление полномочиями и получение взятки). По данным ФСБ, он за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось об обысках у военкома. Отмечалось, что трое его подчиненных уже находятся под следствием.

Военный комиссариат Крыма с 2020 года возглавляет Юрий Лымарь.

Крым Симферополь
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