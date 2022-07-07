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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

Источник сообщил об обысках у военного комиссара Крыма

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники военной контрразведки пришли в четверг с обыском к военному комиссару Крыма, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, оперативные мероприятия связаны с расследованием возможных коррупционных нарушений с превышением полномочий при работе с гражданами призывного возраста. Трое подчиненных военкома уже находятся под следствием.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" пока не располагает.

Военный комиссариат Крыма с 2020 года возглавляет Юрий Лымарь.

Крым Юрий Лымарь
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