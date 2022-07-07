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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:48

На военкома Крыма завели уголовное дело по двум статьям

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Военный комиссар Крыма стал фигурантом уголовного дела по двум статьям, сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю в четверг.

"Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу", - говорится в сообщении.

Военно-следственный отдел УФСБ по Южному военному округу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 285 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (злоупотребление полномочиями и получение взятки), которые предусматривают до восьми лет лишения свободы.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось об обысках у военкома. Отмечалось, что трое его подчиненных уже находятся под следствием.

Военный комиссариат Крыма с 2020 года возглавляет Юрий Лымарь.

Крым ФСБ
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