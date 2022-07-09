Движение транспорта ограничат в центре Москвы в субботу из-за велофестиваля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Несколько улиц в центре российской столицы перекроют в субботу из-за Московского ночного велофестиваля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"9 июля с 18:30 до окончания мероприятия будет перекрыто движение на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 20:00 и до окончания велофестиваля нельзя будет проехать на автомобиле по Цветному, Петровскому, Тверскому бульварам, а также по улицам Тверская, Баррикадная, Москворецкая, 1905 года, Красная Пресня, Болотная, по Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой, Болотной, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской набережным. Аналогичный запрет будет действовать на Большом Москворецком мосту и прилегающих улицах.

Парковка ограничена с пятницы, 8 июля, на улице Самотечная и на Болотной набережной.

Как сообщалось, в Москве 9 июля пройдет ночной велосипедный фестиваль, его тема в этом году - "неоновая вечеринка".