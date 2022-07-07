В Калининграде сочли неприемлемыми оговорки при снятии ЕС запретов на транзит

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Возможное снятие Евросоюзом запретов на грузовой транзит в Калининградскую область не должно иметь оговорок, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

"Литва и Евросоюз, по всей видимости, ведут непростые переговоры о калининградском грузовом транзите, договариваясь о варианте "непотерянного лица" при снятии ограничений. Речь якобы идет и о варианте, когда в ограничениях будут оговорки. Однако власти Калининградской области не приемлют какие-либо оговорки, меняющие порядок транзита до 17 июня. Эти условности будут означать частичную блокаду российского региона, какой она является на сегодня и будет только усиливаться с каждым месяцем", - сказал Лысков.

По его словам, губернатор Антон Алиханов ранее заявлял о недопустимости таких оговорок, назвав их неправильными и вредными, которые рано или поздно опять приведут к обострению ситуации вокруг грузового транзита в регион.

"Есть уверенность, что только эти оговорки могут вызвать определенные ответные меры со стороны России, которые обсуждаются сегодня на самом высоком уровне", - заключил пресс-секретарь.

Ранее правительство Калининградской области предложило ввести полный запрет на транзит грузов через Прибалтику. "Тот вариант (ответных мер - ИФ), который я озвучивал одним из последних - полный запрет на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику. Таким образом, мы запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию России, за исключением Калининграда", - заявлял губернатор Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".

Комментируя высказывания губернатора, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил: "Естественно, регион и его руководство тоже формулируют свои предложения к возможным действиям, если иные методы окажутся безрезультатными. Это вполне нормальная практика".

"Эта тема чрезвычайно важная для нас, и проводится по соответствующим каналам интенсивная работа с целью решения этой проблемы", - добавил Песков.

В четверг председатель комитета Сейма по иностранным делам Литвы Лайма Люция Андрикене заявила, что после вступления в силу с 10 июля санкций ЕС на российский цемент Литва могла бы разрешить его транзит в Калининградскую область из других регионов РФ по одноразовым разрешениям и то лишь в исключительных случаях.

После вступления в силу санкций Евросоюза Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и некоторых других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами.

При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает возможность выпуска новых директив для возможного возобновления транзита.