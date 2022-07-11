Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Скончался Вячеслав Довгань, управлявший советскими луноходами в 70-х годах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" сообщили о смерти Вячеслава Довганя, управлявшего советскими луноходами в 1970-х годах. Он умер на 85-м году жизни.

"В 1967-1973 гг. после учёбы в Военной инженерной академии имени Ф.Э.Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов, и в 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности", - добавили в госкорпорации.

В 70-80-х годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко и в филиале 35 Научно-исследовательского института военной медицины министерства обороны СССР.

После выхода в отставку активно занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступая с лекциями и докладами на многих конференциях и чтениях.

Роскосмос Вячеслав Довгань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд приостановил запрет на перевалку нефти КТК, заменив его штрафом

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

На внеочередном заседании Думы планируют рассмотреть десятки законопроектов

Калининградский губернатор уточнил, что Литва не вводила новых ограничений

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Росавиация продлила ограничения на полеты в аэропорты юга страны до 18 июля

Две реки в Сочи вышли из берегов

Что произошло за день: воскресенье, 10 июля

В Госдуме сообщили о планах провести внеочередное заседание 15 июля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине двух ангаров с американскими гаубицами

Сайт газеты Die Welt заблокирован в России

Самолет с парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });