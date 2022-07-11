Скончался Вячеслав Довгань, управлявший советскими луноходами в 70-х годах

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В "Роскосмосе" сообщили о смерти Вячеслава Довганя, управлявшего советскими луноходами в 1970-х годах. Он умер на 85-м году жизни.

"В 1967-1973 гг. после учёбы в Военной инженерной академии имени Ф.Э.Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. В это время прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов, и в 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности", - добавили в госкорпорации.

В 70-80-х годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко и в филиале 35 Научно-исследовательского института военной медицины министерства обороны СССР.

После выхода в отставку активно занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступая с лекциями и докладами на многих конференциях и чтениях.