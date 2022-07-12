В ДТП с автобусом в Прикамье пострадали шесть человек

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Пермском крае столкнулись две легковых машины и рейсовый автобус, пострадали четверо взрослых и двое детей, сообщили в региональном управлении МВД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

По предварительным данным, 11 июля на дороге "Кунгур - Соликамск" в районе деревни Песчанка водитель Skoda во время поворота не уступила дорогу Renault Duster. После удара внедорожник выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом.

В салоне автобуса было 15 человек, никто из них не пострадал.

Травмы получили водитель и 14-летняя пассажирка Skoda, им была оказана разовая медицинская помощь. Также пострадали водитель и три пассажира Renault Duster, в том числе 9-летний ребенок, им рекомендовано амбулаторное лечение, отметили в управлении.