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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:05

На Ямале расследуют поджог вагона пассажирского поезда

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В Новом Уренгое расследуют поджог купе в вагоне пассажирского поезда во время движения. По подозрению в поджоге задержан житель Пермского края, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Вагон поезда "Новый Уренгой - Оренбург" был подожжен 24 июня на перегоне между станцией Пуровск и Ханымей.

Очевидцы рассказали, что около 4 часов утра пьяный мужчина бегал по вагону и кричал, что ему угрожают. Затем он поджег подушки в последнем купе. Вагон отцепили от состава, пожар потушили за полчаса. Никто не пострадал, но ущерб, нанесенный вагону АО "ФПК" Уральского филииала РЖД и вещам пассажиров, превысил 1 млн рублей.

По версии следствия, поджог совершил пассажир вагона №13, ранее многократно судимый 38-летний житель Соликамска, официально не работающий. Он стал фигурантам уголовного дела, возбужденного по статьям об умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК) и хулиганстве (ч.2 ст.213 УК).

Новый Уренгой МВД РЖД ФПК Соликамск ЯНАО Пермский край
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