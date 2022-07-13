Экс-начальник камчатского УМВД предстанет перед судом за крупную взятку

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о коррупционных преступлениях в отношении бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю, сообщает пресс-служба Управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу в среду.

"Заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УМВД по Камчатскому краю. Уголовное дело будет рассмотрено Камчатским краевым судом", - говорится в сообщении.

Экс-начальнику УМВД предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). "В целях обеспечения исполнения приговора на принадлежащий обвиняемому земельный участок наложен арест", - отмечает пресс-служба.

По ее данным, обвиняемого могут лишить специального звания за совершение коррупционного преступления.

Следствием установлено, что в июле 2020 года руководитель регионального УМВД получил информацию о задержании сотрудниками полиции на территории Елизовского района Камчатского края грузового автомобиля с рыбопродукцией, перевозимой с нарушением установленных правил. Он поручил подчиненным вернуть нелегально перемещаемый товар владельцу (местному предпринимателю) и сокрыть факт совершения правонарушения. "Позднее за совершение незаконных действий получил через подчиненных от коммерсанта взятку в виде денег в сумме 2 млн рублей", - сообщает пресс-служба.