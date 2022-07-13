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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:28

Подозреваемую в краже редкой книги Пастернака задержали на вокзале в Карелии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иностранную гражданку задержали по подозрению в краже из Национальной библиотеки Карелии редкой книги поэта и писателя Бориса Пастернака, сообщает в среду пресс-служба республиканского главка МВД.

Сообщение о хищении книги "Избранное" 1948 года издания поступило в полицию Петрозаводска накануне вечером.

"Спустя несколько часов полицейские установили личность подозреваемой - 35-летней иностранной гражданки. Сегодня при попытке женщины покинуть регион ее задержали на железнодорожном вокзале в Сегежском районе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 УК РФ (кража), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Книгу изъяли. В рамках следствия будет проведена ее историко-культурная экспертиза.

Тираж "Избранного" был напечатан в 1948 году в издательстве "Советский писатель" (Москва). В этом же году из-за критики Пастернака в Союзе писателей практически все копии издания были уничтожены.

На странице аукционного дома "Литфонд" такое издание в 2018 году было куплено по цене 5 млн руб. при эстимейте 1,3-1,4 млн руб.

Карелия Борис Пастернак
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