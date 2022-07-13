Суд арестовал жителя Петербурга по обвинению в распространении фейков об армии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Выборгский районный суд Петербурга заключил под стражу местного жителя, обвиняемого в распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов города.

Мера пресечения Всеволоду Королеву избрана по 11 сентября, говорится в сообщении.

По версии следствия, весной мужчина разместил в соцсети текстовые сообщения, содержащие в форме достоверных утверждений заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ.

Пресс-служба уточняет, что Королев был задержан 12 июля, в тот же день ему предъявили обвинение по ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Вину фигурант не признал.