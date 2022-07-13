Цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м на новостях об аварии в Норвегии

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Влияние утечки газа на промысле Sleipner на норвежском шельфе на производство растет как в количественном, так и во временном отношении, цена газа в ЕС превысила $1900/тыс. куб. м.

Национальный газотранспортный оператор Gassco увеличил оценку недоступности производственных мощностей месторождения Sleipner (вся техническая мощность в 16,9 млн куб. м в сутки) до утра 15 июля (более ранние оценки охватывали сначала 13, потом 14 июля).

Также объявлены недоступными все мощности газоперерабатывающего завода Nyhamna - 79,8 млн куб. м. Текущий срок уведомления о неработоспособности - до утра 14 июля. Более ранние сообщения уведомляли о частичном выбытии мощностей этого ГПЗ.

Как сообщалось, компания Equinor 11 июля зарегистрировала утечку газа в изолированной зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A (где происходит бурение и переработка), в процессе возобновления добычи и сброса давления поздно вечером в понедельник произошла еще одна утечка газа на платформе райзера Sleipner R (райзерная платформа для экспорта газа и конденсата). Согласно сообщению, утечки ликвидированы, отдельные объекты месторождения закрыты.

Проект Sleipner охватывает газоконденсатные месторождения Sleipner Ost, Gungne и Sleipner Vest. На установки также поступают углеводороды с месторождений Sigyn, Volve, Gudrun и Gina Krog.

Новости об аварии в Норвегии и развитии ее последствий на фоне планового ремонта "Северного потока" поддержали рост цен на газ в Европе. Ближайший (августовский) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures вырос до $1909 за тысячу кубометров после $1802 на закрытие вторника.