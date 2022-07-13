Москва задумалась о переходе на уплату взносов в ООН в рублях

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия прорабатывает возможность перейти на перечисление взносов в бюджет Организации Объединенных Наций и учреждений системы ООН в рублях, заявил "Интерфаксу" директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев.

"Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте", - сказал он.

Также он заверил, что Россия все взносы в бюджеты системы ООН платит полностью "и, по возможности, своевременно".

Западные санкции направлены на ограничение нормальной работы финансовой системы России, отметил дипломат и добавил: "Это вынуждает нас вырабатывать новые модальности исполнения финансовых обязательств перед бюджетами ООН и ее специализированных учреждений".

"Ожидаемо, основные проблемы связаны с действиями американских банков. В ряде случаев недружественную политику проводят представители швейцарской банковской системы", - сказал Ильичев.