В Оренбургской области "заминировали" суды

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники и посетители эвакуированы из нескольких судов Оренбурга из-за угрозы взрыва, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона в понедельник.

"Очередное сообщение о минировании", - сказали в пресс-службе.

Так, к 7:10 по Москве эвакуированы Центральный районный суд Оренбурга, Оренбургский районный суд, Соль-Илецкий районный суд.

Эвакуация в судах Оренбургской области из-за сообщений о взрывных устройствах весной-летом этого года проводилась неоднократно. В ходе проверок спецслужбы опасные предметы в зданиях не находили.