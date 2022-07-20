Кассиршу в томском банке заподозрили в подмене 2,4 млн рублей на купюры "банка приколов"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В городе Асино полиция возбудила уголовное дело о краже денег из банковской кассы, по делу проходит кассир, сообщили в управлении МВД по Томской области.

По версии следствия, она с июня 2017 года по июнь 2022 года, "имея доступ к товарно-материальным ценностям, путем подмены на купюры "банка приколов"" украла из касса более 2,4 млн рублей.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей вменяют ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере).