Тюменский полицейский арестован за избиение до смерти родственника

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Суд в Тюмени заключил под стражу полицейского, обвиняемого в избиении до смерти своего родственника, сообщили "Интерфаксу" в среду в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"Начальник отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков межмуниципального отдела полиции "Тобольский" арестован до 16 сентября", - сказал сотрудник пресс-службы.

По версии следствия, 17 июля на даче под Тюменью во время пьяной ссоры полицейский избил своего родственника. Пострадавший через несколько часов умер в больнице от полученных травм, добавил собеседник агентства.

Полицейский обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В пресс-службе областного УМВД агентству сообщили, что по факту возможной причастности сотрудника межмуниципального отдела полиции "Тобольский" к совершению особо тяжкого преступления проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание", - отметили там.