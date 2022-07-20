В Карелии началась подготовка к восстановлению сгоревшей Успенской церкви

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Реставраторы приступили к восстановлению сгоревшей в 2018 году Успенской церкви в городе Кондопога (Карелия), сообщает пресс-служба республиканского правительства в среду.

В этом году специалистам предстоит демонтировать защитное укрытие, полностью разобрать остатки исторических конструкций и выполнить работы по устройству фундамента.

"Исторические бревна будут вывезены на специально подготовленную площадку для детального изучения – несмотря на полученные повреждения, они все еще содержат уникальную информацию", - отмечается в сообщении.

На данный момент реставраторы занимаются подготовкой площадки – выкосом травы, сносом сорного кустарника, и обустройством строительного городка.

Генеральным подрядчиком реставрации является ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские", заказчиком - Минкультуры РФ.

"Все расчеты осуществляются непосредственно с исполнителем, минуя бюджет Республики Карелия", - отметили в пресс-службе.

Работы выполнит ООО "Интехстрой" из Владимира. Научное руководство и авторский надзор будут осуществлять специалисты Центральных научно-реставрационных проектных мастерских.

Как сообщалось, 10 августа 2018 года пожар практически полностью уничтожил Успенскую церковь XVIII века в Кондопоге. В поджоге обвинили 16-летнего подростка. В отношении него было возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 243 и по части 2 статьи 167 УК РФ. Позднее было прекращено уголовное преследование по статье "уничтожение или повреждение объектов культурного наследия".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний страдает психическим расстройством, "которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Летом 2019 года суд освободил поджигателя церкви от уголовной ответственности и отправил на лечение.

Успенская церковь – уникальный памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения. Он был построен в 1764 году. Поставлен на государственную охрану решением Совета министров РСФСР в 1960-м году. Общая площадь памятника составляла 260,3 кв.м.