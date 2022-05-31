NASA ожидают трудности с выходом из проекта МКС к 2028 году

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) столкнется со значительными трудностями при переходе от использования Международной космической станции (МКС) к работе на коммерческих станциях, который планируется осуществить к 2028 году, следует из доклада главного инспектора космического ведомства Пола Мартина.

"Мы обнаружили, что управление столкнется со значительными трудностями с выполнением в полном объеме своего плана по замене МКС на коммерческие станции на низкой околоземной орбите к 2028 году", - говорится в докладе.

Инспектор также отметил, что для продолжения эксплуатации потребуется выделять большие средства на поддержание работы ее компонентов, оборудования и обновление систем. Важным, по мнению инспектора, остается продолжение поисков новых дыр в обшивке МКС и расследование причин их появления.

В документе подчеркивается, что "исследования, необходимые для долгосрочных миссий к Луне и Марсу, не будут проведены к 2030 году, планируемой дате окончания эксплуатации МКС".

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. NASA планирует продлить срок эксплуатации станции до 2030 года, чтобы обеспечить переход с использования МКС к работе своих астронавтов на созданных коммерческих станциях. Для продления работы станции необходимо подписание соглашения всеми странами-участницами проекта, в том числе Россией.

31 декабря 2021 года глава NASA Билл Нельсон сообщил, что администрация президента США Джо Байдена одобрила продление соглашения об использовании МКС до 2030 года.

В 2019 году NASA анонсировало проект Commercial LEO Destinations (CLD), в рамках которого частные аэрокосмические компании получат финансирование для создания "экономической среды" на низкой околоземной орбите. Одним из важных пунктов, согласно докладу, является создание космических станций для транспортировки коммерческих грузов и проведения научных экспериментов.

В плане управления по переходу от эксплуатации МКС к использованию коммерческих станций на низкой околоземной орбите, опубликованном в январе этого года, отмечалось, что к 2030-м годам NASA будет покупать по крайней мере два места на коммерческих космических станциях для проведения на них различной научной деятельности.