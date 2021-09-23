"Роскосмос" потратит миллиард на выяснение прочности российского сегмента МКС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" объявил тендер на проведение научно-исследовательской работы по определению степени износа российского сегмента Международной космической станции (МКС), следует из портала госзакупок.

Всего на выполнение работ выделено более 1 млрд рублей, говорится в заявке. Они должны быть завершены к 10 декабря 2023 года.

"Определение текущего израсходованного и остаточного прочностного ресурса элементов конструкции PC МКС, ресурсной и ударной прочности конструкционных материалов и защитных конструкций модулей PC МКС в период 2022-2023 годов с учетом всех конфигураций МКС, силовых воздействий и изменения условий воздействия космического мусора и микрометеороидов в процессе эксплуатации", - говорится в материалах.

В документе отмечается, что величина остаточного ресурса считается достаточной, если прогнозируемый срок его исчерпания находится за пределами срока, установленного программой полета МКС.

"Должна быть проведена оценка последствий пробоя гермооболочек модулей PC МКС при наличии и отсутствии защитных экранов с расчетом вероятности наступления катастрофических последствий для PC МКС с корректировкой применяемых методов и критериев оценки", - сообщается в техническом задании.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.