Tetra Pak опроверг информацию об уходе из РФ

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Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Компания Tetra Pak, один из мировых лидеров по производству упаковочных материалов для жидких пищевых продуктов, продолжает работать на российском рынке.

"В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в РФ.

Информация об уходе Tetra Pak из РФ не соответствует действительности, отметили в компании.

Ранее Tetra Pak объявила, что приостанавливает инвестиции и новые проекты в РФ, а также сокращает производство и сосредоточится на базовых продуктах. Компания будет продолжать выпуск упаковки для молочных продуктов и детского питания, пока у нее есть такая возможность.

Tetra Pak International входит в Tetra Laval, головной офис которой расположен в Швейцарии. Tetra Laval специализируется на решениях для производства, переработки, упаковки и дистрибуции продовольствия.

В РФ компания работает через АО "Тетра Пак". По данным компании, опубликованным в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", выручка по РСБУ в 2021 году выросла на 18,2%, до 49,36 млрд рублей, прибыль от продаж - на 30,7%, до 7,66 млрд рублей. Чистая прибыль составила 4,13 млрд рублей против 4,4 млрд рублей в 2020 году.