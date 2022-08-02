Минпромторг предложил вывести асбест из-под повышенной ренты

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ подготовил проект изменений в Налоговый кодекс РФ, предполагающих исключение асбеста из категории горно-химического сырья, к которому с этого года применяется повышающий коэффициент НДПИ в размере 3,5.

Как следует из опубликованного министерством проекта документа, асбест в рамках НК предлагается отнести к группе "неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии", что позволит вывести асбест из-под повышенной ставки налога на добычу полезных ископаемых и позитивно скажется на стоимости этого строительного материала.

После введения повышенного рентного коэффициента для майнинга ставка НДПИ для асбеста увеличилась с 5,5% до 19,25%. "Финансовые расчеты показывают, что с таким размером НДПИ асбестодобывающая отрасль не сможет продолжать длительную рентабельную добычу, поскольку развитие горного комплекса невозможно ввиду высокого налогообложения затрат на горные работы (19,25%), а доработка существующих участков без развития горного комплекса и освоения более бедных прилегающих участков месторождения запрещена законодательно", - указывают авторы законопроекта.

Отнесение асбеста к группе "неметаллическое сырье, используемое в основном в строительной индустрии" и, как следствие, возврат к налоговой ставке НДПИ на уровне 5,5%, как отмечают в Минпромторге, позитивно скажется на "устойчивости крупнейших производителей хризотил-асбеста - градообразующих предприятий АО "Оренбургские минералы" (г. Ясный, Оренбургская область) и ПАО "Ураласбест" (г. Асбест, Свердловская область), а также перерабатывающих предприятий хризотиловой отрасли России".

Также снижение ставки НДПИ вызовет продление срока разработки месторождений хризотил-асбеста в среднем на 10 - 15 лет и позволит избежать роста цен на стройматериалы, производимые с использованием хризотил-асбеста.

В Минпромторге отмечают, что формально асбест уже относится к строительным ресурсам и обрабатывающей промышленности (в ОКВЭЛ, приказах Минстроя РФ, Росстандарта, Минтруда РФ).