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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Последствия прорыва газопровода в Карелии пообещали устранить до конца дня

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Прионежском районе Карелии ранним утром прорвало магистральный газопровод Волхов-Петрозаводск, там произошло факельное горение, огонь выжег лесную подстилку на площади 0,5 га. Пожар потушили, последствия аварии должны устранить к вечеру среды, сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Ремонт проводят специалисты ООО "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург-Волховское".

"В настоящее время подача газа ограничена на ряд предприятий республики. Чтобы избежать перебоев в работе, ПАО "ТГК-1" и Кондопожский ЦБК перешли на резервные источники топлива. Аварию на газопроводе планируется устранить сегодня к вечеру и восстановить газоснабжение потребителей в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.

Сообщение о прорыве газопровода рядом с деревней Таржеполь поступило спасателям в 6:40. На месте прорыва началось факельное горение высотой до 15 метров. Никто не пострадал, подачу газа по аварийному участку прекратили, давление в трубе снизили, открытое горение потушили в 8:49, сообщали в региональном управлении МЧС.

Пожар тушили всего 22 человека и 8 единиц техники.

ООО "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург-Волховское" обеспечивает газом Петрозаводск и Кондопожский район. Власти Карелии считают, что авария не скажется на снабжении потребителей газа.

Это же подтвердили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Петрозаводск": "Перебоев в снабжении природным газом не будет, Петрозаводская и Кондопожская ТЭЦ перешли на резервное топливо". Жилой сектор получал газ из запасов в газопроводе, уточнили агентству в пресс-службе ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург".

Причину произошедшего установит специально созданная комиссия.

Карелия МЧС Газпром Волхов Петрозаводск Кондопожский ЦБК Прионежский район Таржеполь
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