Ozon переведет работу с продавцами в Хоругвино и Тверь из-за пожара в Истре

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ozon предложил продавцам отгружать товары на склады в подмосковном Хоругвине и Твери, пока не cтабилизируется ситуация в Истре, где горит склад компании. Это следует из ответа представителя компании в официальном Telegram-канале Ozon для продавцов.

"Из центральных - Хоругвино, Тверь. Уже увеличиваем на них количество слотов и выводим дополнительных сотрудников, чтобы приемка проходила гладко", - ответил он на вопрос о том, где сейчас можно отгружать товары.

Общая площадь складов Хоругвина составляет 93 тыс. кв. м - это крупнейший по площади склад Ozon. Площадь склада в Твери составляет 54 тыс. кв. м, в Истре - 76 тыс. кв. м. По последним данным МЧС, площадь пожара на складе в Истре достигла 50 тысяч квадратнымх метров.

Ozon пообещал компенсировать стоимость товаров, которые сгорят или будут повреждены при пожаре, сообщил телеграм-канал компании.

Все товары на горящем складе компания пока скрыла - на сайте их статус "Нет в наличии". Заказы, которые должны быть доставлены покупателям с этого склада, компания будет вынуждена отменить.

Кроме того, Ozon приостановил приемку поставок товаров до отдельного уведомления. Запись на поставки на этот склад пока закрыта. Также пока нельзя вывезти товары со склада.

Оценивать ущерб Ozon намерен позже.

"Сейчас наш первый приоритет - позаботиться о сотрудниках склада, о вас и о ваших покупателях", - заявили в компании.

Здание и содержимое горящего склада Ozon застраховано в страховых компаниях - членах Всероссийского союза страховщиков на 17 млрд рублей, заявил ранее президент ВСС Игорь Юргенс. Здание застраховала СК "АльфаСтрахование" на 6 млрд рублей, содержимое застраховано на 11 млрд рублей.

"Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 млрд рублей, компании уже приступили к оценке и работе с клиентами", - сказал Юргенс.

При пожаре пострадали 11 человек, двое из них находятся в больнице. Еще двух человек ищут.

В Ozon уточняли, что пожар начался в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, сотрудников оттуда эвакуировали.