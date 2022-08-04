Бастрыкин предложил платить маткапитал семьям переселенцев из Донбасса и Украины, чьи дети родились в РФ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает необходимым оказание поддержки молодым семьям, вынужденно переехавшим в РФ из Донбасса и Украины.

"Очень важно в данном вопросе обратить особое внимание на господдержку молодых семей при рождении детей. Но на данный момент отсутствуют правовые основания для выплат материнского капитала и иных пособий семьям переселенцев, в которых дети родились уже в нашей стране. Это следует урегулировать в самое ближайшее время, закрепив возможность получения таких выплат", - сказал глава СКР в интервью "Интерфаксу" в четверг.

По словам Бастрыкина, нормативная правовая база в сфере образования, социальной помощи, регистрации актов гражданского состояния также нуждается в доработке с учетом потребностей беженцев.

"Также в работе по реализации льготного порядка приема прибывающих молодых людей в российские образовательные учреждения особое внимание нами сосредоточено на вопросах обучения и адаптации к учебному процессу детей с ограниченными возможностями и инвалидностью", - подчеркнул глава СКР.