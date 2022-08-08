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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Скончался советский космонавт Анатолий Филипченко

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Советский космонавт Анатолий Филипченко, дважды Герой Советского Союза, участник первого в мире группового полета трех космических кораблей, скончался на 95-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе".

Филипченко родился в 1928 году в Воронежской области РСФСР, окончил Чугуевское авиационное училище, обучался в Военно-воздушной академии. В 1963 году был зачислен слушателем-космонавтом в отряд космонавтов, в 1965 году назначен космонавтом.

В октябре 1969 года Филипченко совершил свой первый космический полет длительностью пять суток в качестве командира корабля "Союз-7". Впервые в истории был осуществлен групповой полет трех космических кораблей (совместно с "Союзом-6" и "Союзом-8").

Второй космический полет продолжительностью шесть суток совершил в 1974 году. В 1982-1988 годах служил начальником 1-го управления ЦПК. Филипченко был награжден двумя медалями "Золотая Звезда", двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и рядом других советских и иностранных наград.

Роскосмос Анатолий Филипченко
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