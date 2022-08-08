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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:02

Что произошло за день: понедельник, 8 августа

Запорожский референдум, памятник в Хельсинки и отсутствие перспектив в переговорах с Киевом

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдум.

- РФ временно выведет свои объекты из-под инспекции по договору о СНВ. В заявлении МИД РФ говорится, что принятые Москвой меры носят временный характер, РФ в полной мере привержена соблюдению всех положений договора о СНВ.

- Кремль заявил об отсутствии предпосылок для переговоров с Украиной. Дмитрий Песков сообщил, что и предпосылок для встречи президентов двух стран также нет.

- Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России. Компания потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с РФ.

- Три человека стали жертвами крушения частного самолета в Коми. Он отслеживал лесопожарную обстановку в регионе.

- Kia отзовет в РФ 105,4 тыс. машин Rio из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат машины, выпущенные в 2013-2018 гг.

- Финляндия хочет ограничить транзитный туризм для россиян. Власти страны могут начать отказывать россиянам в выдаче туристических виз, если предыдущие финские визы они использовали только для транзита в другие страны Европы.

- В Хельсинки демонтировали подаренный Москвой памятник "Мир во всем мире". Власти города объяснили необходимость убрать памятник реорганизацией транспортного движения.

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