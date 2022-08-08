В Хельсинки демонтировали подаренный Москвой памятник "Мир во всем мире"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Хельсинки на площади Хаканиеми сняли с постамента памятник "Мир во всём мире" работы советского скульптора Олега Кирюхина, и отправили на склад городского Художественного музея.

Скульптурную группу отсоединили от постамента, подняли краном, опустили на баржу и повезут в музей. Его дальнейшую судьбу позднее определит руководство музея и мэрия Хельсинки.

Столичные власти объяснили необходимость убрать памятник реорганизацией транспортного движения на площади и улице Хаканиеменранта. На его месте собираются проложить тротуар.

Москва подарила этот памятник Хельсинки в 1989 году. Его открыли 14 января 1990 года, через несколько дней после падения Берлинской стены, и он почти сразу вызвал много споров в обществе. Вандалы его не раз пытались закрасить, а в 2010 году была совершена попытка взорвать его газовым баллоном. Споры об уместности памятника в Хельсинки обострились после 24 февраля 2022 года.