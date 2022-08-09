Число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до девяти

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Девять человек получили травмы в результате детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник.

"Количество пострадавших в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший, по-прежнему, один", - говорится в сообщении.

Уточняется, что семеро пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания помощи они отправлены домой.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

По данным министерства обороны России, на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек. Начат подсчет ущерба.