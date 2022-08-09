Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до девяти

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Девять человек получили травмы в результате детонации боеприпасов на аэродроме близ курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, сообщили в министерстве здравоохранения республики во вторник.

"Количество пострадавших в результате происшествия в поселке городского типа Новофедоровка Сакского района возросло до девяти. Погибший, по-прежнему, один", - говорится в сообщении.

Уточняется, что семеро пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в Сакскую районную больницу. Шестерым из них была оказана амбулаторная медицинская помощь, седьмой на стационарном лечении.

Двое пострадавших самостоятельно обратились за помощью в Симферопольскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 6. Их состояние легкой степени тяжести, после оказания помощи они отправлены домой.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

По данным министерства обороны России, на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы. Огневого воздействия на объект не зафиксировано. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Источник в Минобороны РФ назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией причины взрыва боеприпасов. Признаков намеренного воздействия для их подрыва нет.

По данным местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, усилены меры безопасности. Из ближайших домов эвакуировали 30 человек. Начат подсчет ущерба.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время

РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время

Что произошло за день: вторник, 9 августа

ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов

ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией взрывов в Крыму

Источник в Минобороны назвал нарушение правил пожарной безопасности основной версией взрывов в Крыму

Один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке в Крыму

Пять человек пострадали в результате взрывов в крымской Новофедоровке

Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"
Военная операция на Украине

В Крыму сообщили о взрывах в поселке Новофедоровка в Сакском районе

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Минцифры опровергло планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });