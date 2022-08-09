Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

В Крыму сообщили о взрывах в поселке Новофедоровка в Сакском районе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло во вторник в курортном поселке Новофедоровка на западе Крыма, сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал он в Telegram.

Сам Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия. "Обстоятельства выясняются", - написал он в своем телеграм-канале.

Фото и видео взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.

В отдельных районах и городах Крыма до 9 августа был продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он действует с апреля.

Хроника 24 февраля – 09 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Крым Саки Новофедоровка Украина Сергей Аксенов Олег Крючков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"

Минобороны России сообщило о детонации боеприпасов у аэродрома "Саки"

Минцифры отрицает планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Минцифры отрицает планы собирать биометрию граждан для ЕБС без их согласия

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат

Программы специалитета по фундаментальным наукам заменят в РФ бакалавриат

Алиханов заявил, что сухопутный транзит в Калининград могут полностью заменить 22 судна

Президенты России и Израиля договорились продолжить обсуждение судьбы "Сохнута" в РФ

Песков надеется на здравый смысл в связи с призывами ограничить въезд россиян в Европу

Песков надеется на здравый смысл в связи с призывами ограничить въезд россиян в Европу
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не увидел необходимости возвращать ограничения из-за "омикрона"

Роспотребнадзор не увидел необходимости возвращать ограничения из-за "омикрона"

В I полугодии в РФ предотвращено более 60 террористических преступлений

Кассация в России оставила в силе приговор американцу Тревору Риду

Кассация в России оставила в силе приговор американцу Тревору Риду
Пандемия коронавируса

В России СOVID-19 за сутки заболели более 16,3 тыс. человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });