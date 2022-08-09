В Крыму сообщили о взрывах в поселке Новофедоровка в Сакском районе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Несколько взрывов произошло во вторник в курортном поселке Новофедоровка на западе Крыма, сообщил советник главы Крыма Сергея Аксенова Олег Крючков.

"Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии", - написал он в Telegram.

Сам Сергей Аксенов заявил, что выехал на место происшествия. "Обстоятельства выясняются", - написал он в своем телеграм-канале.

Фото и видео взрывов публикуют очевидцы в соцсетях.

В отдельных районах и городах Крыма до 9 августа был продлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, он действует с апреля.