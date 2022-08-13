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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Что произошло за день: суббота, 13 августа

Взятие населенного пункта Пески под контроль, обвинение для напавшего на Салмана Рушди и победа "Зенита" в Петербурге

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ объявило о взятии под контроль населенного пункта Пески в ДНР. Также сообщается о том, что российские военные уничтожили около Краматорска установку HIMARS и нанесли ракетный удар по украинским военным резервам в Харьковской области.

- В Роспотребнадзоре заявили, что нет гарантии возвращения вкуса и обоняния после COVID. Эксперты отмечают, что у некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что нет необходимости вводить федеральные COVID-ограничения. Суточный прирост новых заболевших в РФ впервые с конца марта составил почти 28,7 тыс. случаев.

- Напавшему на писателя Салмана Рушди предъявлено обвинение в покушении на убийство. Причины, по которым 24-летний Хади Матар из Нью-Джерси нанес писателю несколько ударов ножом, неизвестны. Рушди находится в больнице, у него серьезные повреждения печени и руки, он может потерять глаз.

- Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры. На протяжении последних двух недель в реке и на ее берегах замечали большое количество мертвой рыбы.

- "Зенит" обыграл ЦСКА в матче РПЛ и вышел в лидеры чемпионата. На два гола петербуржцев москвичи ответили реализованным пенальти. Еще один гол ЦСКА не был засчитан.

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