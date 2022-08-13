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Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси

Напавшим на писателя Салмана Рушди оказался 24-летний житель Нью-Джерси
Во время задержания напавшего на Салмана Рушди
Фото: AP/TAСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Полиция США идентифицировала мужчину, который 12 августа напал с ножом на британского писатели мусульманско-индийского происхождения Салмана Рушди. Как сообщает Associated Press, на сцену, где Рушди готовился прочитать лекцию, прорвался 24-летний Хади Матар из города Фэйрвью штат Нью-Джерси.

Он был задержан на месте происшествия. Его мотивы пока неизвестны.

Сам 75-летний Рушди был ранен ножом в шею и живот. По словам его агента Эндрю Вайли, госпитализированный писатель подключен к аппарату ИВЛ, у него серьезные повреждения печени, руки, он может потерять глаз.

В ходе нападения пострадал также модератор лекции 73-летний Генри Риз. Он получил ранение лица и уже был отпущен из больницы домой.

Салман Рушди неоднократно получал угрозы из-за своего произведения "Сатанинские стихи", которое многие мусульмане расценивают как богохульство. Книга с 1988 года запрещена в Иране, а ныне покойный аятолла Рухолла Хомейни выпустил фетву, фактически приговаривавшую Рушди к смерти. При этом правительство Ирана впоследствии дистанцировалось от фетвы, но негативное отношение к писателю в стране сохранилось.

Отмечается, что Хади Матар родился более чем через 10 лет после того, как были опубликованы "Сатанинские стихи". По данным AP, он прошел на мероприятие по билету, как и остальные зрители.

С 1988 года, когда были опубликованы "Сатанинские стихи", в бунтах из-за книги погибли 45 человек, включая 12 человек в родном для Рушди городе Мумбаи. В 1991 году японский переводчик книги был заколот насмерть, на итальянского переводчика напали с ножом, но он выжил. В 1993 году в норвежского издателя "Сатанинскиъ стихов" стреляли трижды, он выжил.

Сам Рушди заявлял, что "терроризм - это искусство страха, а победить его можно, отказавшись бояться".

США Салман Рушди
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