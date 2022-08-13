В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 28,7 тыс. человек

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 28,7 тыс. случаев, что почти на 900 больше, чем днем ранее, следует из данных оперативного штаба.

За сутки госпитализированы более 2,7 тыс. человек, скончались 60 пациентов с COVID-19.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 27 тыс. 810 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 884. Суточная заболеваемость в РФ впервые с конца марта превысила 28 тыс. заболевших, когда 21 марта было выявлено 28,7 тыс. больных COVID-19.