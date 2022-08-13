Власти Польши обещали 1 млн злотых за данные о виновниках загрязнения Одры

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Польские власти намерены выплатить вознаграждение в размере 1 млн злотых (почти 215 тыс. евро) тем, кто сообщит о виновниках экологической катастрофы на реке Одра (Одер), сообщил телеканал Polsat.

"Мы сделаем все, чтобы минимизировать негативные последствия для экосистемы Одры, - заявил, в свою очередь, глава польского правительства Матеуш Моравецкий. - Мы намерены наказать виновных".

Своих постов уже лишились руководитель управления водных ресурсов Польши и главный инспектор охраны окружающей среды.

На протяжении последних двух недель в Одре и на ее берегах замечали большое количество мертвой рыбы, однако скандал на этой почве разразился только в конце этой недели. Накануне руководитель государственного водного холдинга Польши Пшемыслав Даца сообщил, что из реки достали 10 тонн мертвой рыбы. "Это показывает, что мы столкнулись с гигантской экологической катастрофой", - сказал чиновник.