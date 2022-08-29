В Совбезе отметили использование антивоенных лозунгов западными спецслужбами

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Западные спецслужбы и подконтрольные им неправительственные организации используют антивоенную риторику для раскола общества и расшатывания обстановки в России накануне сентябрьских выборов, заявил "Российской газете" замсекретаря Совбеза России Александр Гребенкин.

"На фоне "антивоенной" риторики активизировались антироссийские устремления западных спецслужб и подконтрольных им неправительственных организаций, которые делают все, чтобы радикализировать протестное движение, расколоть российское общество, в целом расшатать общественно-политическую обстановку в преддверии единого дня голосования, который пройдет 11 сентября", - сказал он.

По его словам, также в условиях проведения специальной военной операции на Украине "происходит активизация некоторых, к слову очень немногочисленных общественных структур, средств массовой информации и граждан, которые выступают с критикой курса руководства страны, занимают коллаборационистские позиции и пытаются тиражировать псевдопацифистские лозунги".

Гребенкин заявил, что эта деятельность оплачивается из западных стран, прежде всего, США и Великобритании, в 2022 году на эти цели в Россию из-за гринцы поступило больше 4 млрд рублей.

Он подчеркнул, что несмотря на это, внутриполитическая ситуация в России накануне выборов стабильна, нет каких-либо предпосылок для принятия "чрезвычайных мер", которые могут ущемить избирательные права граждан.