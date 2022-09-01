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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

Церемонию прощания с Горбачевым сократили на два часа

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Прощание с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов продлится два часа, а не четыре, как предполагалось ранее, сообщили в пресс-службе "Горбачев-фонда".

Церемония в Колонном зале пройдет 3 сентября с 10:00 до полудня, а не до 14 часов. Доступ в зал по-прежнему обещают сделать свободным.

Похоронить Горбачева должны на Новодевичьем кладбище. В "Горбачев-фонде" ранее сообщали, что оцеплять кладбище на время церемонии захоронения не планируют.

В Кремле рассказали, что церемония будет с элементами государственных похорон. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что государство поможет организовать прощание и похороны и обеспечит почетный караул. Ранее он говорил, что формат церемоний будет зависеть от пожеланий семьи.

Владимир Путин, по словам Пескова, 3 сентября присутствовать на церемонии не сможет из-за плотного рабочего графика. 1 сентября он простился с Горбачевым в ЦКБ перед отлетом в Калининградскую область.

В правительстве Франции заявили, что пришлют представителя на похороны.

Михаил Горбачев умер вечером 30 августа в ЦКБ после долгой болезни. Ему был 91 год.

Горбачев был последним генсеком ЦК КПСС, последним председателем Президиума Верховного Совета СССР, единственным президентом СССР. Он был основателем "Горбачев-фонда" и соучредителем "Новой газеты". В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Ушел из жизни Михаил Горбачев

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Михаил Горбачев принимает участие в мероприятиях по случаю годовщины падения Берлинской стены. Ноябрь 2014 года.
Михаил Горбачев СССР Колонный зал Владимир Путин Новодевичье кладбище Москва Франция
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