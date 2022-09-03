Природные пожары в Оренбургской области угрожают четырем населенным пунктам

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - В Оренбургской области из-за природного пожара сохраняется угроза четырем населенным пунктам, сообщает в субботу пресс-служба МЧС РФ.

"Всего на данный момент на востоке Оренбургской области действуют пять очагов природных пожаров в семи муниципальных образованиях, горит сухая трава, кустарник и участки леса. Сохраняется угроза четырем населенным пунктам: Ялнаир, Сара, Хмелевка и Кидрясово", - говорится в сообщении.

Для их защиты сосредоточены необходимые силы и средства, проводится опашка населенных пунктов, находящихся вблизи природных пожаров. Эвакуация населения не проводилась.

Погибших и пострадавших нет. Работы по тушению продолжаются.

Для ликвидации пожаров привлечены четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Общая группировка сил и средств, привлеченная к тушению пожаров, составляет 455 человек и более 179 единиц техники.