Источник сообщил об отрицательном отзыве Минцифры на законопроект о майнинге

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект отрицательного отзыва правительства на законопроект "О майнинге в РФ", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом. По его словам, проект отзыва составлен с учетом предложений ФНС, Росфинмониторинга, Минюста России и Минэкономразвития.

Законопроект № 116366-8 в конце апреля внесли в Госдуму депутаты от фракции "Новые люди" Сарданой Авксентьевой, Антоном Ткачевым, Владимиром Плякиным, Григорием Шилкиным.

Как рассказал источник "Интерфакса", в проекте правительственного отзыва указано, что законопроект предусматривает неполное регулирование обращения в России цифровой валюты, а также не соответствует актам более высокой юридической силы.

Там говорится, что принятие такого закона фактически легализовало бы совершение любых сделок по купле-продаже цифровых валют с использованием объектов российской информационной инфраструктуры без осуществления соответствующего контроля и надзора за такими операциями. Кроме того, в законопроекте не предусмотрены требования к площадкам, на которых такие операции предполагается проводить.

Еще одной недоработкой названа невозможность установить права и обязанности всех упомянутых в законопроекте участников майнинга (оператор майнинга, физлица, участники майнинга, операторы обмена цифровых валют и др.), потому что в документе определяется только понятие "оператор майнинга". По законопроекту, оператор майнинга - это зарегистрированная в России коммерческая организация, в том числе с иностранными инвестициями, основным видом деятельности которой является майнинг. При этом отсутствует нормативный акт, устанавливающий новый вид деятельности. Также в законопроекте не предусматривается учет субъектов майнинга и используемого оборудования. В законопроекте также фактически отсутствуют требования к деятельности оператора майнинга.

По словам источника агентства, авторы отзыва считают необходимым дополнить законопроект описанием обязанностей оператора майнинга по предоставлению в ФНС информации о генерируемых цифровых валютах, договорах с операторами обмена цифровых валют и иной необходимой информации.

Авторы отзыва также подвергли сомнению целесообразность норм законопроекта, обязывающих физлиц, занимающихся майнингом, регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, поскольку это может рассматриваться как дополнительный барьер для легализации этой деятельности. К тому же законопроект не предлагает, как выявлять физлиц, которые занимаются манингов без регистрации как ИП, отметил собеседник агентства.

Кроме того, по словам источника, в отзыве не поддержано предлагаемое законопроектом установление количества потребляемой электроэнергии в качестве критерия для регистрации в качестве ИП или применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

По словам источника, в отзыве также не поддержана норма законопроекта, предусматривающая снятие запрета на использование цифровой валюты в качестве средства платежа, поскольку это противоречит Конституции. Положение о недопустимости правового регулирования операций между частными лицами за собственные средства в отзыве названо необоснованным, говорит собеседник агентства.

Он отметил, что в отзыве также указывается на несоответствие норм законопроекта Налоговому кодексу, нормативно-правовым актам в сфере электроэнергетики и ряду других документов.

В пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" сказали, что, по поручению аппарата правительства, подготовили проект отзыва на законопроект о майнинге с учетом позиции заинтересованных ведомств и внесли его в правительство. Других подробностей там не сообщили.