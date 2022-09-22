Заемщики под санкциями смогут погасить кредит в "токсичной" валюте рублями или "дружественной" валютой

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в случае введения санкций в отношении банка или его заёмщика рекомендует предусмотреть погашение кредита в рублях или валюте дружественных стран.

Соответствующее информационное письмо за подписью первого зампреда Дмитрия Тулина опубликовано на сайте регулятора.

"С целью минимизации валютных и кредитных рисков в случае введения в отношении кредитной организации или заемщика мер ограничительного характера, препятствующих исполнению обязательств заемщика в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, Банк России рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками кредитов (займов), предоставляемых в валюте иностранного государства, совершающего недружественные действия, в рублях или валюте иностранного государства, не совершающего недружественные действия", - говорится в письме.

ЦБ с 2016 года проводит политику девалютизации, сдерживая рост валютного кредитования и наращивания обязательств в иностранной валюте. В настоящее время девалютизация банковских балансов происходит на фоне блокирующих санкций со стороны США, ЕС и других стран, которые не позволяют крупнейшим российским банкам проводить операции в валютах этих стран и вкладываться в их активы.